В США утверждают, что Израиль атаковал только военные объекты Ирана

Израиль в ходе своего ответного обстрела атаковал только военные, но не ядерные или нефтяные объекты Ирана. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники в Израиле.

«Источник сообщил CBS News, что израильская атака ограничилась военными целями, а не ядерными или нефтяными объектами», — сообщили в эфире телеканала.

После ракетного удара со стороны Ирана 1 октября в публичном пространстве звучали разные предположения о том, как Израиль ответит на этот удар — среди теорий назывались удары по ядерным объектам Ирана, либо по нефтедобывающей отрасли исламской республики.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале точечных ударов по военным целям в Иране в ответ на продолжающиеся атаки.

Накануне агентство Fars сообщило, что в столице Ирана, в городе Тегеран, прогремело несколько взрывов.

Ранее Иран подготовил ответные действия на возможные удары Израиля.