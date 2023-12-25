Умерову предрекли роль врага страны в истории Украины

Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров войдет в историю страны как враг народа. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Смирнова, причиной тому станут заявления Умерова о насильственной мобилизации. По мнению общественника, «западные хозяева» сделают Умерова «козлом отпущения» на фоне провального контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявлений о возвращении Крыма и необходимости проведения принудительной мобилизации в стране. Чиновник войдет в историю Украины как враг народа и министр поражения.

Смирнов добавил, что спасти Умерова от позора может только добровольная отставка.

До этого Умеров в ходе интервью для украинского издания «Общественное» заявил, что Киев вынужден конкурировать с другими государствами за боеприпасы, которые производят западные страны.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.