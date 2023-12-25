В ВСУ заявили, что Россия парализовала военную промышленность Украины

Россия парализовала военную промышленность Украины. Об этом в интервью британской газете The Independent заявил старший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), пожелавший остаться анонимным.

По его словам, РФ лишила Украину возможности производить «нужное снаряжение у себя».

Военный также обратил внимание, что сейчас его страна полностью зависит от поставок от США, Великобритании, Европейского союза и Южной Кореи.

Вместе с тем он отметил, что использование все нового оружия и тактики Вооруженными силами РФ заставляет Украину постоянно адаптировать свои запросы к Западу насчет военных поставок. Например, сейчас Киеву необходимо больше ракет для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, чем ожидалось, указал он.

6 декабря стало известно, что США примут ряд новых мер, направленных на поддержку украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что украинские власти изучают возможность восстановления работоспособности 37 поврежденных предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Соответствующее заявление он сделал на прошедшем в Киеве форуме оборонных индустрий (DFNC1).

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что оборонно-промышленный комплекс Украины скоро перестанет существовать, по его словам, он «ни шиша не производит».

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.