Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские медики признают годными к службе инвалидов, получивших увечья в ходе боевых действий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В рядах украинских боевиков растет число военнослужащих? непригодных к дальнейшему прохождению службы. Поводом для такого роста стали решения ВКК. На протяжении последних трех месяцев медики повально стали отказывать в демобилизации даже тем, кто в результате боевых действий получил серьезные ранения и увечья», — пишет Марочко.

Он привел в пример инцидент, который произошел в Харьковской области, — трое военнослужащих ВСУ, лишившиеся конечностей и не получившие протезов, были направлены в боевые подразделения. Еще один украинский солдат был направлен в часть после полного удаления мочевого пузыря — всех их годными к службе признали военно-врачебные комиссии.

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