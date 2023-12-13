Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Марочко сообщил об отказе в демобилизации из ВСУ инвалидов

Марочко заявил, что медики ВСУ признают годными к службе инвалидов

close
100%
93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские медики признают годными к службе инвалидов, получивших увечья в ходе боевых действий. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В рядах украинских боевиков растет число военнослужащих? непригодных к дальнейшему прохождению службы. Поводом для такого роста стали решения ВКК. На протяжении последних трех месяцев медики повально стали отказывать в демобилизации даже тем, кто в результате боевых действий получил серьезные ранения и увечья», — пишет Марочко.

Он привел в пример инцидент, который произошел в Харьковской области, — трое военнослужащих ВСУ, лишившиеся конечностей и не получившие протезов, были направлены в боевые подразделения. Еще один украинский солдат был направлен в часть после полного удаления мочевого пузыря — всех их годными к службе признали военно-врачебные комиссии.

До этого жители Херсона рассказали, что солдаты ВСУ грабят жилые дома перед бегством.

Ранее на Западе рассказали о «шокирующем» состоянии населения Украины.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами