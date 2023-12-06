В США предположили сроки наземной операции ЦАХАЛ в Газе

Американские чиновники ожидают, что нынешняя фаза наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа продлится до января. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники в правительстве США.

После основной наземной фазы израильская армия перейдет к «точечным ударам» по отдельным лидерам и боевикам движения ХАМАС. Однако власти США выразили обеспокоенность относительно последствий действий израильской армии в ближайшие недели, предупредив Израиль о возможных гражданских жертвах и призывая избегать «разрушительной тактики», которая была использована на севере Газы.

5 декабря ЦАХАЛ объявил о переходе к третьей фазе войны с ХАМАС, сосредотачиваясь на наступлении на юге сектора Газа после захвата ключевых позиций движения на севере. Бои продолжаются, в том числе в городе Хан-Юнис. Там, по данным израильской разведки, находится большинство боевиков ХАМАС.

Президент Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сектор Газа должен быть полностью демилитаризован, и только ЦАХАЛ сможет обеспечить этот процесс. В ноябре Нетаньяху также заявил, что после окончания войны Израиль установит «полный контроль безопасности» в Газе и не доверит его международным силам.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.