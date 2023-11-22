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В офисе Нетаньяху назвали дату обмена заложниками с ХАМАС

Израиль и ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября

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Nasser Ishtayeh/Global Look Press

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, если сделка будет одобрена правительством и Верховным судом Израиля. Об этом заявил Марк Регев, старший советник премьер-министра Израиля, в интервью британскому телеканалу Sky News.

Регев отметил, что переговоры в правительстве все еще продолжаются и окончательное одобрение необходимо получить. Голосование по этому вопросу может состояться в течение одного-двух часов после полного собрания правительства. Он также отметил, что родственники израильских жертв имеют право обратиться в израильский Верховный суд и оспорить освобождение тех, кто признан виновным в убийстве их близких.

Регев подчеркнул, что израильский Верховный суд является независимой ветвью власти и ранее не отменял решения правительства по подобным делам. Если сделка будет одобрена, то Верховный суд рассмотрит обращения в течение 24 часов. В случае разрешения суда, обмен заложниками может начаться в четверг. Регев выразил надежду, что люди смогут вернуться домой немедленно.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль готовится принять «трудное, но необходимое решение» относительно освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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