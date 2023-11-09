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Рогов указал на признак, свидетельствующий о больших потерях ВСУ

Политик Рогов: задействование ОТГ Марун говорит о больших потерях ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Летом Киев на Запорожском направлении задействовал оперативно-тактическую группу «Марун», хорошо оснащенную оружием и прошедшую обучение в странах НАТО, что свидетельствует о больших потерях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал глава регионального движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Между тем эта ОТГ — это прежде всего группа прорыва, которая должна была не просто расширять плацдарм, а продвигаться к Бердянску, Мелитополю, выходить к побережью Азовского моря и к границе Крыма. А затем идти парадом победы чуть ли не по улицам Севастополя», — сказал Рогов.

В конце августа Рогов сообщал, что украинские войска потеряли более 1 тыс. бойцов 10-го армейского корпуса в атаках на населенный пункт Работино на Запорожском направлении.

Газета The New York Times накануне сообщила, что на Украине пытаются привлечь больше женщин в ряды украинской армии, что может говорить об огромных потерях в Вооруженных силах.

Ранее солдаты ВСУ покинули несколько опорных пунктов у Клещеевки.

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