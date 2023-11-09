В США заявили о лидерстве РФ в производстве зенитных ракет

Россия имеет в своем арсенале зенитную ракету, которая не имеет аналогов в мире, страна также производит больше боеприпасов для противовоздушной обороны (ПВО), чем все страны НАТО. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine.

Речь идет о ракете 40Н6, используемой системами С-400 для облегчения наведения на дальность до 400 км. Уникальная траектория ракеты, поднимающаяся на экстремальные высоты в ближнем космосе перед тем, как снизиться к цели, обеспечивает ей беспрецедентные возможности поражения за горизонтом и позволяет нейтрализовать цели вблизи пределов ее дальности на высоте всего 5 метров от земли. Это позволяет подразделениям С-400 поражать самолеты с низкой посадкой и крылатые ракеты на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО из-за ограничений кривизны Земли для боеприпасов с поверхности по воздуху, следующих по обычным траекториям, пишет журнал.

В материале также говорится, что президент РФ Владимир Путин и другие официальные лица заявляли, что страна производит ракеты класса «земля-воздух» большими объемами, чем все другие страны вместе взятые, «и хотя это остается неопределенным из-за неизвестных масштабов китайского и северокорейского производства, очевидно, что у России есть комфортное лидерство над совокупными производственными мощностями всех стран НАТО».

Журнал подчеркивает, что такие мощности позволили РФ поставлять системы С-400 в Белоруссию и Индию, одновременно увеличивая собственные силы и пополняя ракеты, израсходованные во время операции на Украине.

Такой масштаб производства, как считает MWM, во многом был достигнут за счет строительства трех крупных новых объектов, в том числе нового крыла Обуховского завода в Санкт-Петербурге, капитально модернизированного завода «Авитек» в Кирове и завода НМП в Нижнем Новгороде.

В октябре в России сообщили о приспособленности средств ПВО к ATACMS.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.