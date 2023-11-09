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ВС РФ уничтожили украинскую пехотную группу недалеко от Артемовска

Минобороны: ВС РФ уничтожили украинскую пехотную группу недалеко от Артемовска

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Министерство обороны РФ

Российские артиллеристы смогли уничтожить пехотную группу Вооруженных силу Украины, которая находилась в одном из населенных пунктов неподалеку от Артемовска. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военные наносят удары из «Градов» по живой силе и технике противника. При этом сообщается, что боевые машины находятся на постоянном дежурстве.

Ранее сообщалось, что к северу от Артемовска штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск в ходе ведения активной обороны захватили опорный пункт и уничтожили бронетехнику украинской армии. Российские десантники, действуя в составе небольших штурмовых групп, с нескольких направлений скрытно приблизились к опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ), где одно из подразделений противника готовилось к выдвижению вперед, и стремительно провели атаку.

Во время боя были захвачены и уничтожены БМП-1 и легкий танк западного производства. Десантники закрепились на занятых позициях и, применив автоматический гранатомет АГС-17 «Пламя», заставили отступить попытавшихся контратаковать солдат противника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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