В США заявили, что Россия наращивает давление на ПВО Запада

Российская Федерация наращивает давление на противовоздушную оборону (ПВО) Запада в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как говорится в статье, Россия производит «в разы больше ракет «земля-воздух», чем это делают США. РФ также «в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер». Этим Российская Федерация «значительна увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе», сказано в публикации.

Издание также указывает, что Вооруженные силы Соединенных Штатов слишком медленно получают новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как РФ и Китай продолжают расширять возможности своих ракет. США активно разворачивают комплексы ПВО на Ближнем Востоке, что делает Запад более уязвимым в других регионах планеты, отмечает MWM.

До этого российскую армию поставили на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире. К выводу о том, что ВС РФ являются самой сильной армией на планете, пришли аналитики U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на одноименном портале.

По версии исследователей, Россия заслужила оценки в 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.