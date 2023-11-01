Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что Россия наращивает давление на ПВО Запада

MWM: Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада в Европе

close
100%
Shutterstock

Российская Федерация наращивает давление на противовоздушную оборону (ПВО) Запада в Европе. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как говорится в статье, Россия производит «в разы больше ракет «земля-воздух», чем это делают США. РФ также «в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер». Этим Российская Федерация «значительна увеличили давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе», сказано в публикации.

Издание также указывает, что Вооруженные силы Соединенных Штатов слишком медленно получают новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как РФ и Китай продолжают расширять возможности своих ракет. США активно разворачивают комплексы ПВО на Ближнем Востоке, что делает Запад более уязвимым в других регионах планеты, отмечает MWM.

До этого российскую армию поставили на первое место в списке сильнейших вооруженных сил в мире. К выводу о том, что ВС РФ являются самой сильной армией на планете, пришли аналитики U.S. News & World Report. Рейтинг опубликован на одноименном портале.

По версии исследователей, Россия заслужила оценки в 100 баллов в категориях «лидер» и «мощь вооруженных сил».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий