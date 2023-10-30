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Иордания просит у США ракеты Patriot для укрепления противовоздушной обороны

ПВО Иордании может усилиться американскими ракетными комплексами Patriot

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Kacper Pempel/Reuters

Иордания обратилась к США с просьбой предоставить ей ракеты Patriot для укрепления национальной противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вооруженных сил Иордании генерала Мустафу аль-Хайяри в интервью Иорданскому телевидению.

Как пояснил Аль-Хайяри, американцам направлена просьба по усилению системы противовоздушной обороны Иордании при помощи ракет Patriot. Эту дорогостоящую систему нельзя использовать, обладая локальными возможностями, и здесь арабской державе требуется стратегический партнер. Самую большую опасность для Иордании представляют в настоящее время дроны, которые нередко используют даже для транспортировки наркотиков.

Однако Аль-Хаяри не забыл и про баллистические ракеты, которые окружают Иорданию с севера, запада и востока, а «Patriot — лучшее оружие для противостояния такой угрозе». Генерал отметил важность для королевства Иордании альянса с США, в котором страны уже более 72 лет.

Король Иордании Абдалла II во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе визита последнего в Амман на прошлой неделе заявил, что продолжение вооруженного конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем может вызвать взрыв во всем ближневосточном регионе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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