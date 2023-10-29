Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно сообщению оборонного ведомства, командно-наблюдательный пункт был поражен в районе села Новомихайловка Донецкой народной республики (ДНР).

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ.

28 октября в Министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат.

27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.