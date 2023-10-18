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Израиль показал доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа

ЦАХАЛ показала доказательства непричастности к удару по больнице Аль-Ахли в Газе

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Hatem Ali/AP

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о непричастности к атаке на больницу в секторе Газа и показала соответствующие доказательства. Видео в поддержку этой версии пресс-служба армии опубликовала в социальной сети X (бывший Twitter).

«Неудачный пуск ракеты террористической организации «Исламский джихад» (организация запрещена в России) поразил больницу Аль-Ахли в городе Газа», — говорится в подписи.

ЦАХАЛ опубликовала кадры с территории вокруг больницы до и после неудавшегося запуска ракеты «Исламского джихада».

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили женщины и дети — всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

18 октября стало известно, что ЦАХАЛ призывает жителей Газы эвакуироваться в район в Аль-Маваси, в котором международная гуманитарная помощь будет предоставляться по мере необходимости.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус запросил немедленный доступ в сектор Газа для доставки жизненно необходимых для местного населения поставок.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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