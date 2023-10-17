ХАМАС выпустил ракеты в сторону Тель-Авива

Радикальное палестинское движение ХАМАС сообщило, что выпустило ракеты в сторону Тель-Авива. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале движения.

«Бригады Аль-Кассама (боевое крыло движения — прим. ред.) обстреляли Тель-Авив ракетным обстрелом в ответ на сионистскую резню мирного населения», — пишут ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.