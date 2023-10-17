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В ЛНР заявили об активной ротации в рядах украинских бойцов

Марочко сообщил о прибытии свежих бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украинские военные осуществляют ротацию, выводя часть подразделений, которые выполняют боевые задачи, подводя новые в зоне боевых действий на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам военного эксперта, в качестве подмоги Вооруженным силам Украины прибывают и бойцы «Азова» (организация запрещена в России).

«На Краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника», — уточнил Марочко.

Как указал военный эксперт, в результате активных боевых действий на данном участке украинские военные сталкивались с существенными потерями.

«С целью восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества отмечено прибытие свежих сил украинских боевиков», — отметил подполковник ЛНР в отставке.

На прошлой неделе Марочко заявил, что ВС Украины отошли на вторую линию обороны на Купянском направлении. По его словам, большая часть украинских подразделений уже утратила дальнейшую боевую способность.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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