Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что на линии фронта в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает расти количество женщин.

«Установлен факт увеличения количества женщин в украинских формированиях, которые находятся в «красной зоне». В некоторых подразделениях процентное соотношение женщин достигает практически 20%», — сказал он.

По словам Марочко, женщины служат на различных должностях, как рядового, так и командного звена.

До этого Андрей Марочко сообщал, что одно из артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на Купянском направлении получило 152-мм боеприпасы с явными признаками порчи.

На прошлой неделе Марочко заявлял, что украинские войска предпринимают безуспешные попытки штурмовых действий на Купянском направлении. По его словам, северо-западнее Купянска ВСУ, используя три штурмовые группы попытались прорвать российскую линию обороны и отрезать от снабжения передовые подразделения, но у них ничего не вышло.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.