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В ЦАХАЛ заявили о взятии в плен замкомандира южной военно-морской бригады ХАМАС

В ЦАХАЛ сообщили о взятии в плен замкомандира бригады ХАМАС Мухаммеда Абу Али

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Ronen Zvulun/Reuters

В воскресенье вечером Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что задержала Мухаммеда Абу Али, заместителя командира южной военно-морской бригады в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, бойцы 13-й бригады Шаетет ВМС Израиля взяли в плен Мухаммеда Абу Али, который сейчас находится под допросом сотрудников сил безопасности.

В субботу утром Израиль столкнулся с масштабной ракетной атакой со стороны сектора Газа. По данным пресс-службы армии Израиля, было выпущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после серии ракетных ударов проникли в южные приграничные районы Израиля.

В субботу военное крыло ХАМАС объявило операцию «Потоп Аль-Аксы» против Израиля, в ответ на что ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию резервистов.

По данным газеты Jerusalem Post, более 1,5 тысячи человек пострадали.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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