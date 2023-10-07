ХАМАС захватило КПП «Эрез» на границе сектора Газа

Исламское движение сопротивления (ХАМАС) показало кадры захвата палестинцами КПП «Эрез» в северной части границы сектора Газа и Израиля. Видео размещено в Telegram-канале движения.

«Сцены, в которых бригады Аль-Кассам штурмуют военный объект Эрез на севере сектора Газа, а также .... берут в плен его солдат во время битвы при «Наводнении Аль-Акса»», — говорится в подписи к видео.

До этого в ХАМАС показали захваченную технику Израиля. 7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.