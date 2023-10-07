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Израиль сообщил о проникновении в страну 200-300 боевиков ХАМАС

Haaretz: в Израиль в начале дня проникли от 200 до 300 боевиков ХАМАС

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Raneen Sawafta/Reuters

Порядка 200-300 боевиков ХАМАС смогли проникнуть в приграничные территории Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz.

«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причем десятки все еще скрываются на израильской территории», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Израиля на прошлой неделе прогнозировали, что ХАМАС захочет избежать войны из-за потенциальных жертв среди населения сектора Газа. С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия.

ЦАХАЛ объявил призыв резервистов и начал «контртеррористическую» операцию «Железные мечи» в секторе Газа: десятки истребителей начали наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. К концу дня 7 октября планируется зачистить израильскую территорию от боевиков движения ХАМАС.

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны.

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