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В Иране поддержали ракетные удары по Израилю

Советник верховного лидера Ирана поддержал операцию Палестины против Израиля

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Amir Cohen/Reuters

Иран поддержал операцию «Наводнение Аль-Акса», которую палестинские боевики начали на территории Израиля. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави, пишет ТАСС.

«Мы поддерживаем операцию «Наводнение Аль-Акса», которой стоит гордиться, и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима», — отметил советник.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее полиция Израиля заявила, что эскалация может продолжаться несколько дней.

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Война в Израиле
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