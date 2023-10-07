В Иране поддержали ракетные удары по Израилю

Иран поддержал операцию «Наводнение Аль-Акса», которую палестинские боевики начали на территории Израиля. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави, пишет ТАСС.

«Мы поддерживаем операцию «Наводнение Аль-Акса», которой стоит гордиться, и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима», — отметил советник.

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны. Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее полиция Израиля заявила, что эскалация может продолжаться несколько дней.