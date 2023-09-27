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В Саратовской области нашли обломки беспилотника

ЕДДС: в Саратовской области обнаружили обломки беспилотника, никто не пострадал

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Shutterstock

В Единой дежурно-диспетчерской службе Калининского района Саратовской области подтвердили обнаружение обломков беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

«Нашли обломки, на месте работают сотрудники, из Саратова приехали по линии взрывников. <...> Там работа ведется на месте», — заявили в ЕДДС.

Также в службе отметили, что пострадавших нет.

До этого Telegram-канал Shot, сославшись на источники, сообщал, что беспилотник самолетного типа, который утром 27 сентября сбили в поле в Калининском районе Саратовской области, был оснащен взрывным устройством с поражающими элементами. Последние представляют собой металлические шарики. Уточнялось, что дрон был ликвидирован в районе деревни Кленовые Вершины, которая находится в 420 км от российско-украинской границы.

27 сентября сообщалось, что украинский беспилотник предпринял неудачную попытку атаковать Брянск. Дрон упал в лесополосе в 30 метрах от жилого дома, расположенного на Уральской улице. Как уточнил Shot, представители силовых структур обнаружили на месте падения летательного аппарата два брикета взрывчатки С-4 и кумулятивный снаряд «К3-6».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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