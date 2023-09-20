Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что ситуация в населенном пункте Работино на Запорожском направлении начинается стабилизироваться.

«По Работино ситуация начинает стабилизироваться — мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает», — сказал он.

До этого руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать позиции ВС РФ вблизи населенного пункта Работино, расположенного в Запорожской области.

18 сентября сообщалось, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении запорожской линии фронта попросили командование вывести их с передовой для отдыха и пополнения.

Рогов отметил, что военным бригады «Магуро» было приказано дойти до Крыма и пройти там парадом победы, но в действительности же многие из них лишились жизней под селом Работино.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.