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В ДНР рассказали о ситуации в Работино

Пушилин заявил, что ситуация в селе Работино начинается стабилизироваться

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Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что ситуация в населенном пункте Работино на Запорожском направлении начинается стабилизироваться.

«По Работино ситуация начинает стабилизироваться — мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает», — сказал он.

До этого руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что украинские военные предприняли неудачную попытку атаковать позиции ВС РФ вблизи населенного пункта Работино, расположенного в Запорожской области.

18 сентября сообщалось, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины на Ореховском направлении запорожской линии фронта попросили командование вывести их с передовой для отдыха и пополнения.

Рогов отметил, что военным бригады «Магуро» было приказано дойти до Крыма и пройти там парадом победы, но в действительности же многие из них лишились жизней под селом Работино.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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