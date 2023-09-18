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Российский разведчик оценил угрозу наступления ВСУ на Артемовск

Разведчик ВС РФ назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск крайне малой

Разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск назвал вероятность наступления ВСУ на Артемовск (украинское название — Бахмут) «крайне малой», передает РИА Новости.

По его мнению, город окружен полями и лесополосами, поэтому подойти к нему незаметно крайне сложно. Рельеф местности мешает украинским войскам продвигаться на этом участке фронта, отметил он.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опроверг заявления Киева о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль село Андреевка под Артемовском.

Пушилин назвал такие заявления «вбросами».

По его словам, по сути повторяется недавняя ситуация с поселком Опытное на Авдеевском направлении, когда в фейк о взятии ВСУ этого населенного пункта поверили сами украинские военные.

14 сентября подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование перебрасывает бригаду, обученную инструкторами НАТО, под Артемовск.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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