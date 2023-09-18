Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов в Углесборочном Донецкой народной республики (ДНР) и шесть расчетов минометов, передает РИА Новости.

По его словам, также была уничтожена станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника у Новополя, пикап с украинскими военными в районе Пречистовки.

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки», — сказал начальник пресс-центра.

Также он сообщил, что разведчик-оператор ефрейтор Никита Браславец в одном из эпизодов обороны под огнем противника оперативно навел артиллерию на скопления личного состава и бронетехники противники.

«Разведчик-оператор разведывательного батальона ефрейтор Никита Браславец, действуя в составе наблюдательного пункта на переднем крае обороны российских войск, несмотря на постоянное огневое воздействие противника, за короткий срок определил и передал в вышестоящий штаб координаты расположения бронированной техники и скопления живой силы ВСУ», — заявил Чехов.

Он отметил, что эти разведывательные данные позволили оперативно и эффективно уничтожить все выявленные объекты огнем артиллерии.

До этого депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Клэр Дейли заявила, что в ходе конфликта Украина потеряла около полумиллиона человек и лишилась части территорий. Об этом она рассказала на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.