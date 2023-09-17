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ПВО Крыма сбила еще несколько беспилотников над полуостровом

Минобороны сообщило об уничтожении 4 беспилотников над Крымом

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Shutterstock

Минобороны в своем Telegram-канале сообщило об уничтожении четырех беспилотников над Крымом — БПЛА самолетного типа летели над восточным и северо-западным побережьями Крыма.

«С 1.45 до 2.20 мск пресечена очередная террористическая атака киевского режима по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: над северо-западным и восточным побережьями полуострова Крым», — указано в сообщении.

Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник у западного берега Крыма.

До этого дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Истринским районом Московской области. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе системы ПВО в городском округе Истра.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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