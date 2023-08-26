Власти Краматорска рассказали о последствиях взрыва в городе

В результате взрыва в городе Краматорск, который находится под контролем украинских властей, повреждены газовые сети. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«Повреждены газовые сети. Временно просим потребителей не пользоваться газовыми приборами для удержания давления в сети», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что о завершении работ жителям сообщат дополнительно.

26 августа стало известно, что мощный взрыв прогремел в Донецкой народной республике в городе Краматорск, который находится под контролем властей Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной украинским властям части ДНР звучала воздушная тревога.

Накануне стало известно, что в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Отмечалось, что сирены звучали также и в Николаевской области.

До этого взрыв произошел в подконтрольном украинской стороне городе Запорожье на фоне воздушной тревоги.

10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.