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Украинский военный рассказал о составе иностранных наемников в зоне СВО

РИА Новости: среди наемников на Украине много белорусов и грузин

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленный украинский капитан Евгений Низовцев заявил РИА Новости, что в числе иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, много грузин и белорусов.

По словам Низовцева, ему доводилось видеть порядка роты иностранцев, а иногда — до взвода, в зависимости от того, чем они занимались. Он отметил, что среди них звучали английская и белорусская речь.

«Судя по шевронам, по флажкам — были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады», — указал украинский капитан.

По его словам, белорусы, грузины и англоязычные наемники были представлены примерно в равных пропорциях. Были заметны хорошая физическая подготовка и мотивация. Как отметил Низовец, возраст иностранцев составлял от 35 до 45 лет.

«Они все спортивно подтянутые. И возрастная группа такая — более подходящая для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Физически хорошо подготовленные люди. Судя по некоторым — да, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. Как он двигается, как он принимает стойку. Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», — сказал украинский военный.

12 августа бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор заявлял о массовом бегстве иностранных военных из ВСУ. Среди причин такой ситуации он назвал неэффективную работу управленцев украинской армии.

До этого сообщалось, что российская группировка «Юг» уничтожила пункт управления иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявлял, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), несут большие потери «из-за своей глупости».

Ранее американские наемники признали прочность российской обороны.

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