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МО: РСЗО «Смерч» поразила пункт управления ВСУ в Запорожье

Минобороны: РСЗО «Смерч» ВС РФ поразили пункт управления ВСУ на запорожском направлении

РСЗО «Смерч» группировки Вооруженных сил России «Восток» нанесла удар по украинскому пункту управления в Трудовом, который расположен на Запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

На этом же направлении мотострелки вскрыли и огнем из минометов уничтожили украинскую разведгруппу севернее Лобкового.

Российские расчеты самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» атаковали украинских военных в пунктах временной дислокации в Полтавке и Малой Токмачке.

Уничтожен и пункт временной дислокации ВСУ в Великой Новоселке. Противотанковый ракетный комплекс поразил опорный пункт около Водяного.

Зенитные ракетные комплексы «Тор» и «Стрела-10» сбили БПЛА «Фурия» и «Лелека» ВСУ.

5 мая сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 14 украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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