Глава Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили БПЛА над Севастопольской бухтой

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что системы ПВО сбили беспилотник в районе Севастопольской бухты. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО буквально 15 минут назад сбили БПЛА над Северным молом. Даже святой праздник — Рождество — для этих нелюдей не повод остановить свои попытки атаковать наш город-герой», — написал Развожаев.

Ранее глава Севастополя сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили над морем два беспилотника в районе Бельбека.

До 11 января в Севастополе действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Как отметили в севастопольской администрации, решение о продлении принято на основании информации правоохранительных органов о «сохраняющейся угрозе террористических актов».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.