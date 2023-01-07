Пентагон: США впервые предоставят Киеву самоходные артиллерийские установки

Заместитель помощника министра обороны США по Российской Федерации, Украине и Евразии Лаура Купер заявила, что Вашингтон в рамках нового пакета военной помощи предоставят Киеву 18 самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что в пакет помощи войдут 18 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin калибра 155 мм и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Купер подчеркнула, что эта поставка станет первой, в которую войдут самоходные гаубицы, которые обеспечат большую маневренность и защиту, чем ранее предоставленные буксируемые гаубицы.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Украине Соединенные Штаты выделят $3 млрд и еще $682 млн поступят европейским странам НАТО на восполнение отданных Киеву вооружений.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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