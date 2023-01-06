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РИА Новости: расчет «Града» ВС РФ уничтожил на Запорожском направлении огневые позиции ВСУ

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил России уничтожил на Запорожском направлении огневые позиции военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир расчета РСЗО «Град».

«В данный момент ждем команды — «Наведение на цель...», — сказал он.

По словам командира расчета, согласно донесениям разведки, огневые позиции украинских военнослужащих поражены.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о рекордных темпах уничтожения западных реактивных систем залпового огня в регионе. Он отметил, что поражение западной ракетной артиллерии достигается ювелирной работой Воздушно-космических сил России и перехватом инициативы на Запорожском направлении у ВСУ.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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