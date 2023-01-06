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Пушилин прокомментировал временное прекращение огня на Украине

Врио главы ДНР Пушилин: ВС России ответят на попытки ВСУ нарушить режим прекращения огня

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в Telegram-канале заявил, что российские военные ответят на провокации Вооруженных сил Украины во время режима прекращения огня.

«Решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!» — сказал Пушилин.

Он также заверил, что противнику не дадут в праздничные часы улучшить позиции на линии соприкосновения.

5 января президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня с 12:00 часов 6 января до 24:00 часов 7 января по всей линии соприкосновения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что всерьез это предложение в Киеве не воспринимают.

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что Москва под предлогом прекращения огня скрывает новые шаги агрессии.

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