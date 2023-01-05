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Страны Запада подготовили примерно 12 тысяч военных ВСУ с начала военной операции

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РИА «Новости»

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что государства Запада подготовили порядка 12 тыс. украинских военных с начала конфликта на Украине, США — примерно 3,1 тыс. из них. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках усилий по подготовке действий украинцев на батальонном уровне, которые стартуют через пару недель в Германии, мы будем готовить около 500 украинцев в составе одного батальона ежемесячно.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в пятницу, 6 января, объявят о новом пакете военной помощи киевским властям, он будет включать американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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