МО Белоруссии: учения региональной группировки войск не направлены против третьих стран

Начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что учения региональной группировки войск (РГВ) Российской Федерации и республики, проводимые для обеспечения безопасности Союзного государства (СГ), не направлены против третьих стран. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в рамках усиления РГВ на территорию республики прибывают подразделения, вооружения, военная и специальная техника РФ. В дальнейшем для проведения совместных учений увеличат и воздушный компонент.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии заявили, что Минск и Москва продолжают наращивание региональной группировки войск на территории республики и готовятся к проведению учения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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