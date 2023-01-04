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Следственный комитет РФ расследует факт обстрела Васильевки украинскими войсками

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Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Следственный комитет России приступил к расследованию факта обстрела города Васильевки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале ведомства.

В пресс-релизе СК РФ указано, что в среду появилась информация о жертвах и раненых среди мирного населения в результате украинской атаки по этому городу.

Ранее днем 4 января временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате артиллерийских ударов со стороны Вооруженных сил Украины по городу Васильевке погибли 5 человек, 15 получили ранения разной степени тяжести.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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