Штаб ДНР: союзные войска устанавливают контроль над Углегорской ТЭС в Светлодарске

Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил ведут операцию по установлению контроля над Углегорской тепловой электростанцией (ТЭС) в Светлодарске. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

«Идет зачистка Углегорской ТЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже «освобождено» 255 населенных пунктов.

Светлодарск расположен в 18 километрах от города Дебальцево, который перешел под контроль ДНР в феврале 2015 года.

Углегорская тепловая электростанция является одной из крупнейших в Европе тепловых электростанций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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