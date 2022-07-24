Минобороны России сообщило об уничтожении 70% личного состава 10-й бригады ВСУ

Минобороны России сообщило, что российские военные уничтожили в ДНР 70% личного состава двух батальонов 10-й бригады войск Украины.

Огонь был открыт по позициям 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Верхнекаменское.

Также в российском военном ведомстве заявили, что в морском порту Одессы удалось ликвидировать украинский военный корабль. Кроме того, были поражены объединенный командный пункт группировки войск «Каховка» в Николаевской области, два пункта управления 54-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в ДНР и Запорожской области.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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