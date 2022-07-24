Минобороны заявило, что ВКС России ударили по украинским складам в Николаеве

Воздушно-космические силы России нанесли удар по складам вооружения и боеприпасов 28-й бригады Вооруженных сил Украины в Николаеве. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, ликвидировано свыше 50 человек.

«В городе Николаеве высокоточным оружием ВКС России нанесены удары по складам вооружения и боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады территориальной обороны на территории тепловозоремонтного завода», — объяснил Конашенков.

Также он он рассказал об уничтожении более трех тыс. артиллерийских боеприпасов различного калибра и 10 единиц бронетехники.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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