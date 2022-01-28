Минобороны Украины пересмотрело правила постановки женщин на воинский учет

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе выступления в Верховной раде заявил, что его ведомство уже сократило список профессий и специальностей, представительницы которых обязаны вставать на воинский учет. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Я хочу всех успокоить, никаких штрафов никто не будет платить. Сегодня изменен приказ об уменьшении количества профессий и специальностей», — сказал глава украинского Минобороны.

Обновленный список будет обнародован после согласования с Минюстом.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что соответствующий список сокращен до 20 профессий и специальностей. В него попали специальности из разных сфер: медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что женщины на военные сборы будут уходить по желанию, а на воинский учет планируют ставить онлайн.