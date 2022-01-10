Бывший аналитик ЦРУ заявил об игнорировании Западом сигналов России

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби считает, что западные страны не поняли сигналы, которые им посылала Москва, из-за чего возникла кризисная ситуация вокруг Украины. Об этом он заявил в беседе с газетой Figaro.

По словам эксперта, речь идет о негативных сигналах, таких как «размещение войск на границе и демонстрация того, что сближение Украины с НАТО или стратегическое партнерство с США станут красными линиями».

«Еще один сигнал, который мы проигнорировали, — это испытание российской противоспутниковой ракеты в ноябре прошлого года. Этот тестовый запуск и его время не были случайными. Сообщение было призвано напомнить нам, насколько мы зависим от космоса, как в военном, так и гражданском отношении, и что у России есть возможность атаковать наши спутники», — сказал Биби.

Таким образом, Москва показала Западу «решимость», добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции, прошедшей в декабре заявил, что страны НАТО «немедленно, сейчас» должны предоставить гарантии безопасности РФ, а не наоборот. При этом российский лидер отметил, что это не РФ создает угрозы другим государствам.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя данное заявление, назвал его главным сигналом Путина Североатлантическому альянсу.