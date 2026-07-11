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Политика

В МИД РФ обвинили НАТО в подготовке к конфликту

Масленников: НАТО оправдывает приготовления к конфликту ложью об угрозе России
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Члены НАТО оправдывают приготовления к большому конфликту лживым тезисом об исходящей от РФ угрозе. Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Сейчас к этому стали добавлять, что она носит «долгосрочный характер», — сказал дипломат.

По его мнению, «с тех пор об этом говорят на всех уровнях как в натовском Брюсселе, так и в столицах государств-членов,
аргументируя это лживым тезисом о том, что от Москвы исходит угроза альянсу».

До этого в Анкаре завершился саммит НАТО, по итогам которого была принята итоговая декларация — в ней Россия была названа «долгосрочной угрозой» евроатлантическому миру. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте сделал отдельное заявление относительно того, какую угрозу представляет РФ, при этом подчеркнув, что НАТО придерживается исключительно оборонительной политики.

Ранее в Совфеде назвали «стратегическую ошибку» Запада.

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