WP узнала о недовольстве Трампа дефицитом боеприпасов

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснить дефицит боеприпасов, который может ограничить дальнейшие военные действия Вашингтона против Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, разговор состоялся на прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде. Трамп в жесткой форме потребовал объяснений, поскольку считал, что его ввели в заблуждение относительно реального состояния запасов боеприпасов.

Американский лидер полагал, что проблему нехватки вооружений уже решили, однако затем узнал о серьезном дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны.

Источники утверждают, что нехватка боеприпасов стала ключевой причиной, по которой глава Белого дома воздерживается от новых ударов по территории Ирана.

Накануне Хегсет назвал ложью появившиеся в СМИ данные о том, что американские военные якобы на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном.

Ранее Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране.