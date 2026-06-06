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Политика

Матвиенко поиронизировала над прогнозами «нападения» России на ЕС

Матвиенко сравнила с прогнозами погоды ожидания в ЕС нападения России
Евгений Биятов/РИА Новости

Заявления от европейских лидеров об угрозах от России звучат как прогнозы погоды. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на полях Петербургского международного экономического форума.

»[Звучит] как прогноз погоды», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, подобные заявления европейских политиков «в большей степени рассчитаны на внутреннюю аудиторию» и делаются для того, чтобы оправдать траты властей на увеличение производства вооружения.

Таким образом Матвиенко прокомментировала заявление командующего Вооруженными силами Латвии Каспарса Пуданса, который заявил, что Россия может напасть на страны НАТО уже «сегодня вечером».

При этом еще в конце апреля Пуданс говорил, что Латвия не видит угрозы атаки на страну со стороны России в ближайшее время. Об отсутствии признаков готовящегося «нападения» тогда же заявили и в Эстонии, Литве и Финляндии.

Ранее экс-советник главы Пентагона назвал абсурдом «вторжение» России в Прибалтику.

 
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