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Политика

В США рассказали, во что превратился конфликт на Украине

NYT: конфликт на Украине превратился в борьбу за небо
Евгений Биятов/РИА Новости

На Украине боевые действия «в значительной степени заморожены», а конфликт превратился в «борьбу за небо». Об этом пишет New York Times (NYT).

«Эта воздушная война — всеобъемлющее состязание, простирающееся от нескольких метров над выжженными деревьями до спутников на низкой околоземной орбите. <…> Другая война разворачивается волнами в небе. Она направлена на отдаленные города и военные объекты в обеих странах, часто в кромешной темноте, и становится все более опасной как для украинцев, так и для россиян», — написали журналисты.

Издание отметило, что «воздушные бои» становятся все более интенсивными, так как обе стороны производят все более инновационные виды оружия, а также используют «новые методы противодействия электронным помехам» и применяют «автономные системы, которые наводят оружие на цели без вмешательства человека».

При этом газета NYT подчеркнула, что Украина «не может сравниться с Россией» в масштабах промышленного производства, и Москва выпускает тысяч стандартных ударных беспилотников, ложных целей и крылатых ракет. По оценкам украинской разведки, Россия производит около 120 баллистических ракет в месяц, что превосходит общий объём производства американских перехватчиков Patriot. Также Москва разрабатывает собственные беспилотники-перехватчики, пишет Reuters.

4 августа издание New York Times написало о том, что российские удары по украинским автозаправочным станциям (АЗС) подорвали дух общества, и теперь некоторые водители сводят к минимуму поездки на заправки.

14 июля журналист и писатель Сергей Шмеман заявил в статье для NYT, что конфликт на Украине теперь ведется преимущественно в небе. В конце июля Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов отметил, что боевые действия на линии фронта практически отсутствуют, и Москва и Киев перешли к фазе взаимного истощения.

Ранее на Украине спрогнозировали усиление российских ударов по логистике и складам.

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