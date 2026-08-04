«Противник и не думает останавливаться». Чем закончилась 40-дневная операция Зеленского?

25 июня президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу провести 40-дневную операцию влияния на Россию с целью побуждения Москвы к окончанию войны. Сегодня, 4 августа, отведенный им срок заканчивается. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, какие результаты достигнуты Киевом и как повысить эффективность ПВО России.

Итоги 40 дней Зеленского

В ответ на 40-дневный план главы киевского режима Владимира Зеленского по давлению на Москву ВС РФ нарастили удары по логистике и энергетике Украины. При этом, несмотря на все «удары возмездия» Вооруженных сил России, интенсивность ударов беспилотной авиации ВСУ по объектам в глубине России ощутимо не снижается.

Государственный секретарь США Марко Рубио увидел в ударах ВСУ вглубь России приближение переговоров о мире. По его мнению, «это одна из тех динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев. А именно: россиянам становится все труднее защищать свое собственное воздушное пространство».

В начале текущего года министерство обороны Украины официально заявило о стремлении к созданию производственных мощностей для производства более 7 миллионов беспилотных летательных аппаратов. Президент страны Владимир Зеленский сделал эти планы более амбициозными — 10 миллионов дронов в год. В 2022 году Украина производила всего несколько тысяч дронов в год. В марте 2026 года ее дроны поразили более 151 тысячи целей — около 4900 в сутки.

Между тем 40 дней со дня начала «операции влияния», объявленной Владимиром Зеленским, уже прошли. Какого-либо результата оперативно-стратегического значения Вооруженным силам Украины добиться не удалось.

Тем не менее в ряде случаев удары беспилотной авиации противника были весьма чувствительными и приводили к многочисленным жертвам среди мирного населения России.

Противник вместе с тем и не думает останавливаться, а планирует только дальнейшее увеличение интенсивности ударов. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) призвал не придавать значения ранее обозначенным срокам проведения операции. Он отметил, что внимание следует уделять не продолжительности операции, а ее итогам. По его словам, речь не должна идти о привязке к конкретным временным рамкам — будь то 15, 40 или 100 дней. Буданов подчеркнул, что главным критерием остается достижение поставленных целей.

Что делать России?

В целом ситуация достаточно серьезная, и речь идет, без всякого преувеличения, о национальной безопасности нашей страны. И тут какими-либо решениями традиционного характера никак не обойтись.

Как всегда, возникает традиционный вопрос – а все ли необходимое у нас сделано в плане повышения эффективности ПВО страны и Вооруженных сил? Сразу скажем, в этом плане в стране и армии происходит очень много положительного. Тем не менее на ряд нерешенных проблем и вопросов все же есть необходимость обратить внимание еще раз.

Итак, с чего надо начинать укрепление ПВО страны и вооруженных сил? Если предельно коротко, то это будет выглядеть следующим образом.

Разделение ВВС и ПВО

Представляется крайне целесообразным разделить армии ВВС и ПВО в составе воздушно-космических сил, то есть воссоздать воздушные армии и возродить на новой основе уже не отдельные армии противовоздушной обороны, а армии воздушно-космической обороны (ВКО). Насколько известно, это решение до сих пор не принято.

Заявления о нехватке для этого сил и средств неактуальны. Действовать следует поэтапно: сначала воссоздать хотя бы две воздушных армии и две армии ВКО на западных границах государства. Подобные организационно-штатные мероприятия следует считать важнейшей задачей в сфере национальной безопасности.

На оперативно-тактическом уровне же необходимо срочно сформировать дивизии (в ряде случаев корпуса) противовоздушной обороны на новой основе с включением в их состав истребительных авиационных полков, полков боевых вертолетов, легкомоторной авиации, подразделений БЛА-перехватчиков.

И все это должно быть включено в единый контур управления, основываться на единой системе разведки, находиться под управлением одного-единственного командира, который несет единоличную ответственность за противовоздушную оборону объекта. И никаких доморощенных импровизаций вроде военизированной охраны, добровольцев, казаков и прочих «гаражных» решений.

Важнейшее звено

Построение системы ПВО для борьбы с БПЛА всех типов надо начинать с создания эффективной системы радиолокационной разведки. При этом зоны обнаружения РЛС всех типов (с многократным перекрытием) должны обеспечивать обнаружение и сопровождение всех возможных воздушных объектов с предельно малых высот. К этому надо добавить, что практически уже ко всем типам современных локаторов надо добавлять оптический канал. Очень важное требование к РЛС дежурного режима в этом случае — их высокая подвижность. Время свертывания и развертывания локатора не должно превышать пяти минут.

Далее — и это, по всей видимости, одна из главнейших и важнейших задач — построение автоматизированной системы сбора, анализа радиолокационной информации и выдача своевременных целеуказаний всем возможным огневым средствам. Скорее всего, здесь без искусственного интеллекта не обойтись, а время запаздывания информации должно составлять не более нескольких секунд.

Единственным приемлемым вариантом создания информационной системы обнаружения БЛА является формирование специализированной сети РЛС, которые в настоящее время поступают на оснащение подразделений радиотехнических войск воздушно-космических сил. Все остальные предложения в этой сфере следует рассматривать как разновидность военно-технической ереси.

Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Легкомоторная авиация

Подобная авиация, как представляется, будет одним из самых эффективных средств поражения беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия. Легкомоторные самолеты уже успешно прошли апробацию по перехвату БЛА на полигонах МО РФ.

Остается решить ряд организационных вопросов: формирование подобных полков (авиаэскадрилий) с подчинением ВВС ВКС; доработка закона РФ о применении оружия в части разрешения применения вооружения доработанных гражданских самолетов вне зоны СВО; разграничение зон применения легкомоторной авиации и штатных средств ПВО ВКС во избежание «дружественного огня».

Самым востребованным летательным аппаратом в этой связи представляется легкий турбовинтовой штурмовик типа EMB-314 Super Tucano бразильской фирмы Embraer. Он оснащен хорошим стрелково-пушечным вооружением: встроенным: 2×12,7-мм пулемета FN Herstal M3; подвесным: 1×20-мм пушка на фюзеляжном узле. Для борьбы с БЛА более чем достаточно. Требуется только дооснастить подобный самолет радиолокационным прицелом, средствами автоматизации и связи, чтобы он мог действовать в едином контуре управления.

За один боевой вылет такой самолет мог бы сбивать несколько десятков вражеских БЛА, тем более Super Tucano обладает очень приличной практической дальностью полета – более 1300 км (для сравнения: Як-52 – 200 км).

Что касается некоторых отечественных аппаратов, то если подобным вооружением и техникой оснастить тот же Як-52 (пушки, пулеметы, радиолокационный прицел, средства автоматизации, фары-прожекторы для действий в темное время суток), то большой вопрос – сможет ли вообще Як-52 оторваться от земли.

Global Look Press

И если вопрос поставить ребром и сформулировать его следующим образом – а что надо в первую очередь сделать для повышения эффективности борьбы с БЛА самолетного типа? Типа — назовите три пункта. Они могут выглядеть следующим образом:

Всемерное повышение качества системы радиолокационной разведки; формирование соединений и объединений ПВО нового типа; оснащение соединений ПВО частями легкомоторной авиаций и БЛА-перехватчиками.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).