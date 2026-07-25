Организатора выставки дронов под Киевом задержали после удара ВС РФ. Что известно

На Украине задержали главного организатора военной выставки, которую накануне атаковали ВС РФ. По данным украинской прокуратуры, мероприятие проходило без согласования с военными и властями. Как уточняют СМИ, задержанный — глава ассоциации производителей беспилотников «Армада». До начала СВО он занимался «дворовым футболом и общественными советами», а за время вооруженного конфликта стал владельцем «полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны».

Главный организатор выставки вооружения в Киевской области, по которой российские ВС нанесли удары 24 июля, задержан, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»). В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

«Из-за незначительных травм он находится под конвоем в медицинском учреждении», — рассказал генпрокурор.

Кравченко добавил, что следователи провели обыски в офисе компании-организатора, а также у других лиц, которые могут быть причастны к подготовке выставки.

В украинской прокуратуре подчеркнули, что дадут оценку действиям или бездействию Национальной полиции, СБУ, властей и военного командования.

Версия прокуратуры

По данным украинской прокуратуры, мероприятие организовала оборонная ассоциация без согласования с военным командованием, областной и районной военными администрациями , а также другими уполномоченными органами.

Как утверждает ведомство, на открытую площадку пригласили более 300 человек. Среди них были военнослужащие, представители оборонной промышленности, чиновники, международные партнеры и представители бизнеса.

При этом, по информации прокуратуры, площадь ближайшего укрытия составляла всего 34 кв. м, а само оно находилось в 100 метрах от места проведения мероприятия . Кроме того, по данным следствия, приглашения были разосланы за девять дней до события, а точное место и время проведения сообщили за сутки до начала мероприятия.

«Это означает, что сотни людей с самого начала находились в условиях очевидного риска для безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

Что известно об ударе

В Минобороны РФ подтвердили, что 24 июля российские военные нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева. На этой территории проходила демонстрация украинских и иностранных беспилотников, которые используются для атаки на территории России , подчеркнули в ведомстве.

В момент удара на объекте находились разработчики и производители БПЛА, представители командования Сил беспилотных систем ВСУ, а также сотрудники украинских спецслужб, которые, как утверждает Минобороны РФ, участвовали в планировании ударов по России.

По данным украинского издания «Страна.ua», среди погибших в результате удара оказался полковник Эдуард Сиренко: из данных, опубликованных в открытых источниках, следует, что ранее он возглавлял управление Центра специальных операций СБУ и проходил службу в Ираке.

«Знакомые маркируют его как сотрудника СБУ и ГРУ», — уточняет издание.

Кроме того, в результате удара погибла глава Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая. О ее смерти сообщил в социальных сетях супруг — руководитель Центра стратегических коммуникаций Spravdi Игорь Соловей.

Еще одним погибшим признан сотрудник польской оборонной компании. В МИД Польши уточнили, что мужчина не являлся гражданином страны.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Киеве во время проведения выставки находились иностранные делегации, однако не уточнил, были ли они среди гостей мероприятия.

Кто организовал выставку

Как сообщала «Страна.ua», выставку проводила ассоциация производителей беспилотников «Армада». После ударов в соцсетях распространились фото с анонсами мероприятия, на которых были указаны организаторы.

Представители «Армады» подтвердили, что ассоциация организовала выставку, но подчеркнули, что мероприятие было закрытым и не рекламировалось публично. Мероприятие проходило на открытом воздухе, поскольку на нем велась демонстрация противодроновых устройств — радиолокационных станций, РЭБ и других систем , пояснили в организации.

По данным открытых украинских реестров, которые приводит «Страна.ua», ассоциацию возглавляет Василий Гончарук. Как сообщают СМИ, именно его задержали 25 июля .

До 2022 года Гончарук был известен прежде всего как футбольный функционер и общественный деятель, пишет украинское издание Spilno. Однако уже осенью 2023 года он стал одним из учредителей компании «Инженерно-техническое производственное предприятие «Армада»», а спустя год — ее единственным владельцем и директором.

«Человек, двадцать лет занимавшийся дворовым футболом и общественными советами, за два года войны стал владельцем и руководителем полдюжины компаний в самой закрытой и денежной отрасли страны. Такое, конечно, бывает. Вопрос только, у кого и почему», — задаются вопросом авторы статьи.