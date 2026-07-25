Сотрудник польской компании погиб при ударе по выставке БПЛА на Украине

Defence24: работник польской фирмы погиб при ударе по выставке БПЛА под Киевом

Сотрудник польской оборонной компании погиб в результате российского ракетного удара по Киевской области. Об этом сообщает портал Defence24 со ссылкой на информацию министерства иностранных дел Польши.

Трагедия произошла во время выставки Defense Demo Day & Defense Expo, которая проводилась украинской ассоциацией производителей беспилотных систем ARMADA на частном полигоне в селе Капитановка. Мероприятие было посвящено демонстрации передовых технологий для украинского оборонного сектора и собрало представителей военной промышленности, военных и технологических компаний.

Погибший являлся сотрудником польской фирмы, работающей в оборонной сфере, однако не был гражданином Польши, уточнили в МИД. По данным ведомства, все пострадавшие в результате атаки получили необходимую консульскую помощь.

Основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик сообщил, что по месту проведения мероприятия могло быть выпущено три ракеты. Он обратил внимание на то, что событие широко анонсировалось в социальных сетях, что максимально упростило идентификацию места и времени его проведения.

Факт удара подтвердили украинские власти и национальный совет производителей оборонной промышленности. Происшествие вызвало дискуссию о мерах безопасности при организации оборонных выставок в условиях войны.

Ранее российские войска уничтожили две электрических подстанции в Черниговской области.