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Армия

На Украине задержан главный организатор военной выставки под Киевом, куда попала ракета

Прокурор Кравченко: задержан организатор военной выставки под Киевом
Прокуратура Украины

На Украине задержан главный организатор военной выставки под Киевом, где от ракетного удара лишились жизней 10 человек. Об этом сообщил в своем Telegram-канале главный прокурор республики Руслан Кравченко.

По его словам, организатору предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения. В связи с незначительными ранениями он находится под конвоем в медицинском учреждении.

Также были проведены неотложные обыски в офисе ассоциации и по местам проживания лиц, которые могли быть причастны к организации этого мероприятия, говорится в сообщении.

Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех должностных лиц, которые были обязаны реагировать на потенциальные риски, добавил Кравченко.

24 июля Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около ста человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты.

В Минобороны России подтвердили эту информацию.

Ранее сообщалось, что сотрудник польской компании не выжил при ударе по выставке БПЛА на Украине.

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