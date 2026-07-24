Минобороны РФ подтвердило удар по выставке БПЛА под Киевом

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, на мероприятии находились ведущие разработчики и производители БПЛА, а также представители сил беспилотных систем армии Украины и украинских спецслужб, которые планируют и осуществляют удары по России.

24 июля основатель оборонной компании First Contact Валерий Боровик сообщил об ударе по полигону, где проходила выставка беспилотных систем «Армада».

Затем Украинский совет оружейников подтвердил, что в Киевской области был нанесен удар по выставке вооружений, где находились представители украинской оборонной отрасли. При этом там подчеркнули, что информация о точном местоположении участников не была публично опубликована.

На Украине заявили, что афиша выставки была размещена в интернете, а на сайте была открыта онлайн-регистрация участников. При этом афише указано, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена».

По данным генпрокурора Украины Руслана Кравченко, результате удара пострадали 100 человек, еще 10 не удалось спасти.

Ранее Зеленский подтвердил удар российских ракет по Киевской области.