Военный эксперт объяснил важность освобождения Константиновки в ДНР

Взятие Константиновки в ДНР дает вооруженным силам РФ возможность контролировать всю Славянско-Краматорскую агломерацию с юга, а сам город является важным логистическим и промышленным центром. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Константиновка — это важный промышленный, логистический центр, хотя Украина в свое время вывезла значительную часть промышленного оборудования, предприятий. Но освобождение Константиновки открывает дорогу на Дружковку. И вообще эта операция на юге носит стратегическое значение. Константиновка, выход наших войск к Доброполью и Дружковке открывает возможность охвата всей Славянско-Краматорской агломерации с юга. Причем бои за Константиновку велись очень интересно в том смысле, что заходили в город с двух направлений, то есть, по сути, его брали в клещи. С другой стороны, одновременно шло продвижение наших войск к Дружковке, то есть мы использовали ту же тактику, которая применялась в годы Великой Отечественной войны, когда Гитлер создавал города-крепости для того, чтобы сдержать продвижение наших войск», — сказал он.

Кнутов подчеркнул, что такая тактика позволила ускорить движение войск и не дала возможности противнику эвакуировать части из Константиновки в Дружковку. По его словам, дальнейшая стратегия российской армии направлена на изоляцию украинцев в Славянско-Краматорской зоне.

«Одновременно наши войска вошли в Доброполье, и у нас появляется возможность выхода непосредственно к Краматорску с юга. Доброполье позволяет обойти Славянско-Краматорскую агломерацию и двигаться тоже с юга на север, но западнее. Таким образом образуется южная часть клещей, которая позволяет взять под контроль дороги, связывающие Славянско-Краматорскую агломерацию. Тем самым мы перерезаем логистику и возникает огневое окружение, но для этого мы должны освободить Красный Лиман, а это уже на подходе. Дальше мы двинемся либо на юго-запад, либо просто на запад, в любом случае, это будет второе направление этих клещей, которая охватывает с севера агломерацию. И в результате мы получаем ситуацию, когда противник не сможет ни снабжать войска, находящиеся в Славянско-Краматорской укрепленной зоне, ни проводить ротацию личного состава, ни подвозить боеприпасы в нормальном количестве, ни подвозить вооружение. И таким образом, войска окажутся в изоляции», — добавил он.

Аналитик уточнил, что изоляция ВСУ позволяет с «минимальными потерями» захватить наиболее укрепленные зоны региона и увеличить темпы продвижения.

«Еще главная проблема, с которой сейчас сталкивается Украина, это колоссальная нехватка личного состава. Именно поэтому Сырский отказался отправлять подкрепление в Константиновку для того, чтобы пробить кольцо окружения, оно там не столько физическое, сколько огневое, вывести остатки войск. Он отдал приказ, чтобы они бились до конца — по сути, оставил украинских солдат на смерть. То есть это опять же, тактика гитлеровской Германии — поиск крепостей, восточный вал города, крепости, чудо-оружия — это все оттуда идет, это широко применяется нынешним киевским режимом. Как в годы Великой Отечественной войны Красная армия все это перемалывала и взламывала, так и сейчас российская армия уже новые оборонительные линии современных неонацистов также взламывает и уничтожает», — заключил он.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.

Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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